Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Grup Toplantısı konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında kameralara karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin Suriye ve Libya politikalarına ilişkin konuşan Erdoğan, macera peşinde olmadıklarını, petrolün gözlerini kör etmediğini söyledi.

"SURİYE'DE, LİBYA'DA, AKDENİZ'DE..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol veya para hırsıyla kör olmuş da değildir. Bizim tek amacımız kendimiz ve kardeşlerimizin hukukunu korumaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan: Suriye’de Libya’da Akdeniz’de macera peşinde değiliz ViDEO

PORTAKAL: "TÜRKİYE EMPERYALİST BİR ÜLKE OLDU"

Erdoğan'ın bu sözleri, FOX Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'a da cevap niteliğinde.

Öyle ki; Portakal, Türkiye'yi emperyalist bir ülke olmakla suçlayarak "Yok orada demokrasi, insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Anlaşmanın içeriği belli, üç aşağı beş yukarı... Doğalgaz ve petrol... Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar." demişti.

Fatih Portakal: Türkiye emperyalist bir ülke oldu VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Suriye, Libya, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Tek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır.

BAHÇELİ'YE BAYKAL'A TEŞEKKÜR

İzlediğimiz politikaya destek veren Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a da Libya konusundaki tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum.

Barış Pınarı harekat bölgesinde terör örgütü, küçük çaplı saldırılarını halen sürdürüyor. Biz ahdimize bağlıyız. Şu anda bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Gerekirse harekatlar kaldığı yerden sürer.

Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli, Türkiye'ye doğru harekete geçti. Dünyaya sesleniyorum, bu mazlumların ne zaman yanında yer alacaksınız. BM ne zaman görev bilinciyle adım atacak. Söylememize rağmen atılan bir adım yok.

Geçtiğimiz günlerde Rus muhataplarımızla görüşmelerimiz neticesinde İdlib'de, yeni bir ateşkes ilanında başarılı olduk. Bundan önceki ateşkesleri bozan hep rejimdi. Bu defa durum farklı. Siyasi sürecin ilerlemesini engellemeye çalışan rejimi kan döken eylemlerinden vazgeçirmek herkesin sorumluluğu. Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız.

LİBYA'DAKİ ECDAD TORUNLARINA SAHİP ÇIKMAK GÖREVİMİZ

Libya harita üzerinde uzak gözükebilir ama bizim için uzak bir yer değildir. Osmanlı'nın önemli bir parçası olmuştur. Libya ile derin tarihi ve sosyal bağlarımız vardır. Kimse bizden ülkemizden yardım isteyen Libyalı kardeşlerimize sırtımızı dönmemizi bekleyemez. Bu ülkede darbeci Hafter'e tabi olmayan kardeşlerimiz var. Hafter onları yok etmek istiyor. Hafter'in etnik temizliğe tabi tuttuğu Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri de var. Hafter onları da yok etmenin peşinde.

Libya'daki ecdad torunlarına sahip çıkmak görevimiz. Amacımız Libya'daki tüm kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Bizim de zor günlerde onların yanında olmamız gerekiyor. Bu ülkedeki Türk varlığından habersiz olanları gördükçe milletimiz adına üzülüyoruz. Lİbya'da ne işimiz var diyenler siyasetin cahilidir, tarih cahilidir. Libya nerede diye sorsan gösteremez.

HAFTER ÖNCE EVET DEDİ, SONRA KAÇTI

Türkiye ve Rusya olarak başlattığımız inisiyatifle epey gayret gösterdik. Dün Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükümeti yapıcı tavır gösterdi. Buna rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce evet dedi sonra Moskova'yı terk etti, kaçtı. Bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait. Biz sözümüzün arkasında durduk, ama darbeci Hafter masayı terk etti. Sürdüğü şartlar gerçek yüzünü gösteriyor. Ateşkesi reddetmesi bizi hiç şaşırtmadı.

BERLİN KONFERANSI

Pazar günü Berlin'de yapılacak zirvede, bu meseleyi liderler düzeyinde değerlendireceğiz. Bu toplantıya ABD başta olmak üzere başka ülkelerden de alt düzeyde katılım olacak. Biz Tunus ve Katar'ın da masada olması gerektiğini ilgili taraflara bildirdik ama istediğimiz neticeyi alamadık.

KANAL İSTANBUL'U YAPMAKTA GEÇ BİLE KALDIK

Montrö Sözleşmesi'ne göre gemi trafiğini engelleme hakkımız bulunmuyor. Şehrin iki yakasındaki deniz trafiğini engellemek de mümkün değil. Ülkemizi Boğaz'daki bu tehlikeli sorunla başbaşa bırakamayacağımıza göre alternatif üretmeliyiz. 2011 yılında milletimize sözünü verdik. 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık."

AYRINTILAR GELECEK...