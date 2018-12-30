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Cumhurbaşkanı'nın AK Parti İl Teşkilatı konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Toplantısı'nda konuşuyor.

Özel Haber | 30.12.2018 - 20:48..
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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

Cumhurbaşkanı, Nurettin Sözen'in geçtiğimiz günlerdeki sözlerine karşılık; "Hem profesör, hem doktor olacaksın böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın? O zaman grevler varmış da çöp yığınları ondan varmış. Sayın Sözen sen uzayda mıydın? Sen Büyükşehir Belediye Başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsade ettin? CHP, çöp demektir, susuzluk demektir. İstanbul'un susuzluğunu da grevlere mi yıkacaksın? Bizimle birlikte grev ortadan kalktı." dedi.

İzmir'de İZBAN'da grev var neden çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var ama o insanlar için çile.

İstanbul'a TBMM Başkanmızı aday gösteriyoruz. Neden? İstanbul o kadar büyük bir şehir ki ona da böyle güçlü bir aday yakışır. CHP de ilçe belediye başkanını aday gösterdi.

Detaylar gelecek...

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