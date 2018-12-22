Cumhurbaşkanı'nın TÜGVA Genel Kurulu konuşması

Bugün programına İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

"KİBİR BİZE YAKIŞMAZ"

"Her zaman mazlumların hamisi olmak için çalıştık. Ama dikkat edin; milletimizin hiçbir zaman hakimi değil sadece hizmetkarı olduk. Bu sayede gönüllere girdik. Kalplere yerleştik. Bize gurur, kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği tevazu ehli olarak görüyorum.

BİZ SOFRALARIMIZI MİLYONLARA AÇTIK

Aradan asırlar geçmiş olsa da hala bizleri gönüllerinde yaşatanların güven kaynağıyız. Çünkü biz her yere selamla, muhabbetle, sevgiyle gittik. Bu tevazunun ifadesidir. Burda gurur olmaz, burda kibir olmaz. Bu yüzden coğrafyamızın ötesinde başı sıkışan herkes kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor. Dünyanın en zengin ülkeleri sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken, biz soframızı milyonlarcasıyla paylaşıyoruz.

KARŞIMDA KARARLI BİR GENÇLİK GÖRÜYORUM

Ülkemizde geleceğini başka mecralarda, başka yerlerde arayan tek bir genç kalmayana kadar misyonunuzu yerine getirmiş olmazsınız. Tarih boyunca bunu defalarca başardık. Bugün de başardık. İnanmak ve başlamak, başarmanın yarısıdır. Bugün burada karşımda, hedeflerine ulaşma konusunda kararlı ve yola konulmuş bir gençlik görüyorum."

ERDOĞAN'DAN GENÇLERE TAVSİYELER

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere şu tavsiyeleri de söyledi: "Dünya hayatına maddi ve manevi tüm yönleriyle bakmayı başaramayanlar, ahlakı anlamakta zorlanırlar.

Irkçılık, İslam nefreti gibi hastalıklar hızla yayılırken biz yaratılanı severiz yaradandan ötürü diyerek yola devam ediyoruz.

Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum.

Öğrendiklerini arkadaşlarınla müzakere et ki zekan genişlesin. Bir konu hakkında yazacağın zaman evvela önceden yazılmış şeyleri oku. Ana dilini iyi yazmayı, iyi konuşmayı muhakkak öğren

Dostluğunu kötü günde göster ki sen de kötü gün dostu olabilesin. Ahlakı güzel insan, her yaşta güzeldir. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme. Sen, İsrail'deki Yahudi değilsin."