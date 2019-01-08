Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin güvenliği müzakere edilemez

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek." sözlerine, Hükümet'ten tepki gelmeye devam ediyor.
"KÜRTLER İLE YPG'Yİ AYNI GÖSTERMEK ZEKAMIZA HAKARET"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından İngilizce yayınladığı mesajda; "Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Suriye Kürtleri ile ABD destekli terörist grubu aynı şeymiş gibi göstermek, Kürt halkına ve zekamıza hakarettir." ifadelerine yer verdi.