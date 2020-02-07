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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde görev değişimi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevine Arda Ermut'un yerine Burak Dağlıoğlu getirildi.

İHA | 07.02.2020 - 09:30..
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı'na ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

ARDA ERMUT'UN YERİNE AHMET BURAK DAĞLIOĞLU

Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut  görevden alındı ve bu suretle boşalan Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ

2010 yılından bu yana görev alan Burak Dağlıoğlu, son olarak Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde görev değişimi

FOTOĞRAF: Ahmet Burak Dağlıoğlu - Arda Ermut

EĞİTİM HAYATI

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Dağlıoğlu, 2019 yılında IE Business School – Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı.

Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içerisinde; Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı.

Kurumda Başkanlık görevini 2015 yılından beri yürüten, aynı süreçte Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı olarak görev yapan Arda Ermut’un ise Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’ndaki görevinin yanı sıra Türk Hava Yolları Icra Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı görevlerine devam edeceği belirtildi.

ARDA ERMUT BU SÖZLERLE VEDA ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yönetimindeki bayrak teslimine istinaden, Arda Ermut konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; “Kuruluşundan itibaren bünyesinde görev almaktan büyük onur duyduğum ve yaklaşık 5 senedir Başkanlık görevini yapmakta olduğum Yatırım Ofisimizde çok güzel bir gelişmeye şahit olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Türkiye'ye en ihtiyaç duyduğu alanlarda doğrudan uluslararası yatırımları kazandırabilmek adına yapılan çalışmalarda şahsımdan teslim aldığı bayrağı çok daha yükseklerde dalgalandıracağına inandığım Ahmet Burak Dağlıoğlu kardeşim Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin Başkanı olarak atandı. Kuruluşundan itibaren neredeyse her seviyesinde görev aldığım ve evim gibi gördüğüm bu kurumda Burak Bey gibi Yatırım ofisimize dahil olduğu günden beri gerçekleştirdiği tüm hizmetlere ve yatırımcılar nezdinde mevcut saygın konumuna şahit olduğum bir arkadaşıma bu kutsal görevi teslim ediyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2002 yılına kadar sadece 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekmiş olan bu ülkeyi 17 yılda 220 milyar dolar yatırım çeken bir güç haline getiren vizyon ve liderlikleri doğrultusunda görev yapmak büyük bir onur oldu benim için, başta yıllardır teveccühleriyle ülkem için bu görevlerde hizmet etme imkanını şahsıma bahşeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

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