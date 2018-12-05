Cumhuriyet dönemi şairlerinin şiirleri müzede

Eserleriyle Türk edebiyatına damgasını vuran Cumhuriyet dönemi şairleri Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali, Sabri Esat Siyavuşgil'in kaleme aldığı, bugün tarihi nitelik kazanmış şiirleri ve mektupları, online müzayedede satışa sunuldu.

ÖLÜM TEMALİ ŞİİR: YAŞ OTUZ BEŞ

Eserlerinde açık ve sade bir üslubu, ahenk unsurlarına, kafiye ve redife önem veren Cahit Sıtkı Tarancı'nın ölüm temasını vurucu bir şekilde ele aldığı "Otuzbeş Yaş" şiirinin iki sayfalık düzeltme metni, online müzayede olan Ata Müzayede'de edebiyatseverleri bekliyor.

YAŞAR NABİ NAYIR'A MEKTUP

Şiiri, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatı olarak tanımlayan Cahit Sıtkı Tarancı'nın, Varlık Dergisi'nin sahibi Yaşar Nabi Nayır'a yazdığı müzayedede yer alan Osmanlı Türkçesiyle ıslak imzalı mektubunda "İkinci baskıdan elime kalan tek nüshayı, tekrar dikkatle gözden geçirdim. Pek az yanlış buldum. Onları da bildiriyorum. Herhalde bu sefer tamamen yanlışsız olarak basılabilecek. Bu husustaki himmet ve lütfuna çok teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor.

SEBAHATTİN ALİ'DEN ATATÜRK'E ŞİİR

Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf ve İçimizdeki Şeytan gibi eserlere imzasını atan ve çok okunanlar listesinden düşmeyen Sabahattin Ali'nin, Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı "Benim Aşkım" şiiri ise koleksiyonun en nadide parçaları arasında bulunuyor.

HAKARET ETTİĞİ GEREKÇESİYLE HAPİS YATTI

Sabahattin Ali, 1932 yılında Almanca öğretmenliği yaptığı Konya'daki ortaokulda "Hey anavatandan ayrılmayanlar / Bulanık dereler durulmuş mudur?" mısralarıyla başlayan ve Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ile bazı devlet adamlarına hakaretler eden bir şiir yazdığı iddiasıyla tutuklanarak, 12 aya mahkum edildi.

AFLA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Devlet memurluğundan da atılan Sabahattin Ali, Konya ve Silopi cezaevlerinde yattıktan sonra Cumhuriyet'in yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan af yasasıyla özgürlüğüne kavuştu.

Dönemin bakanı Hikmet Baykur'dan işine geri dönebilmesi için eski fikirlerinden vazgeçmiş olması gerektiği cevabını aldı.

ATATÜRK'E BAĞLILIK

Şair Sabahattin Ali, Varlık Dergisi'ne "Sensin, kalbim değildir böyle göğsümde vuran / Sensin 'Ülkü' adıyla beynimde dim dik duran / Sensin çeyrek asırlık günlerimi dolduran / Seni çıkarsam ömrüm başlamadan bitiyor" dizelerinin yer aldığı "Benim Aşkım" şiirini yazarak, Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığını göstermeye çalıştı.

TOPLUMCU GERÇEKÇİ YAZAR

Edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak hayatındaki tecrübelerini okuyucusuna yansıtan Sabahattin Ali'nin, Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen daktilo ile yazdığı ıslak imzalı şiirinin satışı, Ata Müzayede'de devam ediyor.

SABRİ ESAT SİYAVUSŞGİL'İN İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKAN ŞİİRİ

Cumhuriyet dönemi topluluğu olan Yedi Meşaleciler'in kurucuları arasında yer alan, dışavurumcu bir ressam tutumuyla yeni ve canlı şiirler kaleme alan Sabri Esat Siyavuşgil'in yayınlanmamış şiiri "Serhatte Bir Akşam" da ilk kez Ata Müzayede'de gün yüzüne çıkıyor.

SON HAFIZ-I KÜTÜPLERDEN SENCER'İN TEBRİK KARTI

Müzayedede, bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet veren Kütüphane-i Umumi Osmani'de kütüphaneci olarak 43 yıl hizmet veren ve Osmanlı'nın son hafız-ı kütüplerinden İsmail Saib Sencer'in, sonradan Müslümanlığı seçen ve Türk vatandaşlığına geçen Alman asıllı Yahudi şarkiyatçı Osman Reşer'e (Oskar Rescher) yazdığı tebrik kartı da yer alıyor.



