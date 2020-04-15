Curiosity nedir

Curiosity, NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robottur.

Türkçe'de 'merak' anlamına gelen Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Keşif aracının görevleri ise Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmaktır.





17 KAMERAYA SAHİP

Curiosity uzay aracının üzerinde toplamda 17 adet kamera bulunuyor. Araç, bu kameralar sayesinde gezdiği bölgelerden Dünya'ya fotoğraflar gönderiyor.

Eğer siz de Curiosity'nin elde ettiği ham görüntülere daha yakından bakmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.