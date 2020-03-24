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Dağa kaçırılan gencin HDP belediyesindeki görüntüleri

Ailesi, PKK tarafından kaçırıldığı için HDP İl Binası önündeki eyleme katılan Süleyman Çetinkaya'nın, kaçırılmadan önce HDP'li Eğil Belediye binasına gittiği ortaya çıktı.

AA | 24.03.2020 - 19:31..
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Çocuklarını terör örgütünün elinden almak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Fevziye Çetinkaya'nın oğlu Süleyman Çetinkaya'nın, dağa kaçırılmadan önce HDP'li Eğil Belediye binasına gittiği ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Dağa kaçırılan gencin HDP belediyesindeki görüntüleri VİDEO

ESKİ BAŞKAN HABERİM YOKTU DEDİ

Akkul hakkında soruşturma dosyasında yer alan "2019-20" isimli gizli tanık ifadesinde, Çetinkaya'nın terör örgütü PKK'ya katıldığını ailesinin HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapması üzerine haberlerden öğrendiğini bildirdi.

GİZLİ TANIK İFADESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Eğil Belediyesinde korktuğu için ifade vermek istemeyen bir tanıdığının olduğunu belirten gizli tanık "2019-20", tanıdığı bu kişinin kendisine, Çetinkaya'nın zaman zaman belediyeye geldiğini ve ortadan kaybolmadan önce de sırtında bilgisayar çantasıyla belediyeye gelerek Akkul ile odasında yaklaşık bir saat görüştüğünü, sonra binadan ayrıldığını söylediğini savundu.

Dağa kaçırılan gencin HDP belediyesindeki görüntüleri

"KUZEY IRAK'A GİDİP GELDİKTEN SONRA ADAY OLDU"

Gizli tanık ifadesinde,"Belediyedeki tanıdığım kişiden, HDP'nin seçimlerde Eğil Belediye Başkanlığı için adayın Gülistan Ensarioğlu olduğunu, Akkul'un, terör örgütü PKK ile ilişkileri dolayısıyla daha sonra aday gösterildiğini, Akkul'un adaylık sürecinde Kuzey Irak'a gidip geldikten sonra aday olduğunu, faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla terör örgütü PKK tarafından R.B. isimli bir kişinin görevlendirildiğini duydum." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK'nın Akkul'dan örgüte terörist kazandırmak gibi isteklerinin olduğunu ileri süren gizli tanık "2019-20", "Akkul'un ailesinin de PKK ile içli dışlı olduğunu biliyorum. Çetinkaya'nın terör örgütü PKK'ya terörist kazandırmak için Akkul aracılığıyla PKK'ya kazandırıldığını düşünüyorum. Çetinkaya, Akkul ile görüştükten bir gün sonra ortadan kayboldu." ifadelerini kullandı.

Dağa kaçırılan gencin HDP belediyesindeki görüntüleri

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Soruşturma dosyasında yer alan güvenlik kamerası görüntüsünde de Çetinkaya'nın, Eğil Belediye binasına girdiği ve Akkul'un makam odasına doğru gittiği görülüyor.

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