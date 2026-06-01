Daha 17 oyuncuları kimler? İşte karakterler ve oyuncuların gerçek yaşları
Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17, sürükleyici hikâyesinin yanı sıra dikkat çeken oyuncu kadrosuyla da konuşuluyor. Başrollerde yer alan genç ve deneyimli isimlerin gerçek yaşları izleyiciler tarafından merak ediliyor
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan "Daha 17", kısa sürede sosyal medyada ve televizyon dünyasında en çok konuşulan yapımlardan biri haline geldi. Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras'ın geçmişini ve ailesini bulma mücadelesini konu alan dizi, güçlü hikâyesinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
Başrollerde genç oyuncu Çağan Efe Ak ile başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade yer alırken, kadroda deneyimli ve genç kuşaktan birçok isim bulunuyor.
Aras karakteriyle dikkat çekiyor
Dizinin merkezindeki Aras karakterine hayat veren Çağan Efe Ak, çocuk yaşlardan itibaren televizyon dünyasında yer alan isimlerden biri. Genç oyuncu, "Daha 17" ile kariyerinin en önemli başrollerinden birini üstlenirken, 2026 itibarıyla 18 yaşında bulunuyor.
Şebnem karakterinin arkasındaki güçlü isim
Akkaya ailesinin güçlü ve gizemli ismi Şebnem'i canlandıran Nesrin Cavadzade ise dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Başarılı oyuncu 2026 yılı itibarıyla 43 yaşında ve kariyerinde birçok önemli yapım bulunuyor.
Dizinin öne çıkan oyuncuları
Daha 17'in dikkat çeken oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Çağan Efe Ak – Aras
- Nesrin Cavadzade – Şebnem
- Ceren Ayruk – Leyla
- Armağan Oğuz – Hakan
- Ata Yaşat – Teoman
- Dilara Aksüyek – Nuray
- Helin Elveren – Deniz
- Çağdaş Onur Öztürk – Serhat
- Cemal Toktaş – Mustafa
- Melis Babadağ – Özlem
Genç ve deneyimli isimler aynı projede buluştu
Dizinin oyuncu kadrosunda hem genç kuşağın yükselen isimleri hem de televizyon dünyasının deneyimli oyuncuları bir araya geliyor. Bu güçlü kadro, "Daha 17"i sezonun en iddialı yapımlarından biri haline getirirken, dizinin ilerleyen bölümlerde daha da geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.