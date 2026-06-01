115 kişinin yaşadığı dağ köyü yeni komşular arıyor: Ev, iş ve 44 bin euro destek veriliyor

İtalya'nın Abruzzo bölgesinde bulunan Santo Stefano di Sessanio köyü, nüfusun giderek azalması nedeniyle yeni sakinler aramaya başladı. Sadece 115 kişinin yaşadığı köy, gençleri bölgeye çekebilmek için ev, ekonomik destek ve iş fırsatlarını içeren kapsamlı bir program hazırladı.

Gran Sasso ve Monti della Laga Milli Parkı içerisinde yer alan köy, yaklaşık 1300 metre yükseklikte bulunuyor. Orta Çağ'dan kalan taş evleri ve tarihi dokusuyla tanınan yerleşim yeri, son yıllarda Avrupa'da nüfus kaybıyla mücadele eden küçük yerleşimlerin en dikkat çeken örneklerinden biri haline geldi.

Taşınanlara 44 bin euroya kadar destek

Programa kabul edilen kişiler üç yıl boyunca yıllık 8 bin euroya kadar maddi destek alabiliyor. Bunun yanında köyde bir iş kurmak veya girişim başlatmak isteyenlere 20 bin euroya kadar ek teşvik sağlanıyor.

Uygun fiyatlı kiralık konut imkânı da sunulan program kapsamında verilen desteklerin toplam değeri yaklaşık 44 bin euroya ulaşıyor.

Amaç turist değil, kalıcı sakinler

Yetkililer, programın amacının turist çekmek değil, köyde uzun yıllar yaşayacak yeni sakinler bulmak olduğunu belirtiyor. Nüfusun büyük bölümünü yaşlıların oluşturduğu köyde, gençlerin yıllar içinde büyük şehirlere göç etmesi nedeniyle sosyal ve ekonomik hayatın sürdürülebilirliği risk altına girmiş durumda.

Yeni yerleşimciler sayesinde bölgedeki işletmelerin ve günlük yaşamın yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Başvuruda yaş şartı bulunuyor

Programa ağırlıklı olarak 18 ile 40 yaş arasındaki kişiler kabul ediliyor. Başvuru sahiplerinin en az beş yıl boyunca köyde yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor.

İtalyan vatandaşlarının yanı sıra Avrupa Birliği vatandaşları ve İtalya'da kalıcı oturma iznine sahip kişilerin de programa başvurabildiği belirtiliyor.

Yerel ekonomiyi canlandırmak istiyorlar

Köy yönetimi özellikle turizm, gastronomi, el sanatları ve yerel üretim alanlarında faaliyet gösterecek girişimcileri desteklemeyi planlıyor.

Arjantin merkezli TN'nin haberine göre, Santo Stefano di Sessanio yönetimi tarihi dokusunu koruyarak yeni sakinlerle birlikte köy ekonomisini canlandırmayı ve yıllardır devam eden nüfus kaybını tersine çevirmeyi amaçlıyor.