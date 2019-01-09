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Daha kolay balık tutmak için oltaya yerleştirilebilen akıllı sensör

Oltaya yerleştirilebilen akıllı sensör, birçok veriyi analiz ederek balıkçılık zevkinizi artırmak için tasarlandı.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 13:55..
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Bir hobi veya spor olarak balıkçılıkla ilgileniyorsanız, bu haberimiz tam size göre. Cyberfishing Smart Rod Sensor adı verilen bu sensör, balık yakalamak isteyen herkes için gerekli bir ekipman olduğunu kanıtlayabilir.

olta

Normal oltaları daha akıllı hale dönüştürebilen bu sensör, CES 2019'da tanıtıldı. Ürün henüz piyasaya sürülmedi, fakat en kısa zamanda satışa çıkarılması bekleniyor. Sensörün en önemli avantajlarından biri, yeni bir olta almanıza gerek kalmadan mevcut oltanıza entegre edilebilmesidir. Bir ivmeölçer ve batarya içeren cihaz, sadece 9 gram ağırlığında olduğundan olta ağırlığını etkilemiyor.

olta

BÜTÜN VERİLERİ KAYDEDİYOR

Sensör, oltanıza entegre edildikten sonra, gün boyunca tüm balıkçılık faaliyetlerini kaydeder. Cihaz, ortam sıcaklığı, yağış, rüzgar hızı, rüzgar yönü ve basınç dahil olmak üzere döküm sayısı ve çevresindeki hava koşulları hakkında verileri otomatik olarak yakalar. Bir balık yakalandığında, düğmeye basit bir dokunuşla konum dahil tüm ayrıntıları anında kaydeder.

CES

Sensör, gün sonundaki bütün verileri rahatça incelemeniz için bluetooth aracılığıyla telefonunuz ile bağlantı kuruyor ve verileri telefonunuzdaki uygulamaya aktarıyor.  Cihaz, zamanla daha fazla balık bulunan noktaları kaydederek size bir balık yoğunluğu haritası oluşturuyor. Cyberfishing Smart Rod Sensor, 89 dolarlık fiyat etikeriyle piyasadaki yerini alacak.

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019 ile ilgili bütün haberlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz:

ENSONHABER CES2019

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