Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

2018 Marakeş Film Festivali'nin bu yılki jürisinde yer alan 29 yaşındaki aktris Dakota Johnson, gözleri şaşı etti. Kırmızı halının en beğenilen ismi olan ABD'li oyuncu, açık mavi renkli Gucci elbisesiyle dekolte şov yaptı.

"BAZI İNSANLAR BENİM OYUNCU OLDUĞUMU UNUTUYOR"

Filmdeki sevişme sahnelerinden sonra erkeklerin, filmdeki karaktermiş gibi ona yaklaştığını belirten Johnson, "Bazı insanlar benim canlandırdığım karakter gibi bu tip şeylerle ilgilendiğimi düşünüyorlar ama söz konusu bile değil. Oyuncuyum ve öyleymiş gibi yaparım. Sanırım bu herkesin başına geliyor." şeklinde konuşmuştu.

"ŞÜKÜRLER OLSUN BABAM İZLEMEDİ"

Aktör Don Johnson ve aktris Melanie Griffith'in kızı olan Johnson, babasının 'Grinin 50 Tonu'nu izleyip izlemediği sorulduğunda da kahkahalarla şu cevabı vermişti: "Hayır! Şükürler olsun ki babam filmi izlemedi, izlemeyi de düşünmüyor!"

Rol arkadaşı Jamie Dornan'ın sapkın hayranlarının, kendisini ölümle tehdit ettiğini açıklayan Dakota Johnson, "Şimdilik tehditleri ciddiye almamaya karar verdim, ama şiddet artarsa koruma tutacağım" demişti.