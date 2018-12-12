taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38615
Euro
6.10485
Altın
1243.12
Borsa
92136.13
Gram Altın
215.23

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

'Grinin 50 Tonu' serisinin yıldızı Dakota Johnson, 2018 Marakeş Film Festivali’nin kapanış gecesinde boy gösterdi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 09:03..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

2018 Marakeş Film Festivali'nin bu yılki jürisinde yer alan 29 yaşındaki aktris Dakota Johnson, gözleri şaşı etti. Kırmızı halının en beğenilen ismi olan ABD'li oyuncu, açık mavi renkli Gucci elbisesiyle dekolte şov yaptı.

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

"BAZI İNSANLAR BENİM OYUNCU OLDUĞUMU UNUTUYOR"

Filmdeki sevişme sahnelerinden sonra erkeklerin, filmdeki karaktermiş gibi ona yaklaştığını belirten Johnson, "Bazı insanlar benim canlandırdığım karakter gibi bu tip şeylerle ilgilendiğimi düşünüyorlar ama söz konusu bile değil. Oyuncuyum ve öyleymiş gibi yaparım. Sanırım bu herkesin başına geliyor." şeklinde konuşmuştu.

"ŞÜKÜRLER OLSUN BABAM İZLEMEDİ"

Aktör Don Johnson ve aktris Melanie Griffith'in kızı olan Johnson, babasının 'Grinin 50 Tonu'nu izleyip izlemediği sorulduğunda da kahkahalarla şu cevabı vermişti: "Hayır! Şükürler olsun ki babam filmi izlemedi, izlemeyi de düşünmüyor!"

Rol arkadaşı Jamie Dornan'ın sapkın hayranlarının, kendisini ölümle tehdit ettiğini açıklayan Dakota Johnson, "Şimdilik tehditleri ciddiye almamaya karar verdim, ama şiddet artarsa koruma tutacağım" demişti.

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

73
Meclis'te FETÖ kavgası

Meclis'te FETÖ kavgası

41
Hollanda'da Kırmızı Yelekliler eylem yapacak

Hollanda'da Kırmızı Yelekliler eylem yapacak

66
Şehit edilen Verdi'nin kardeşinden yürek burkan paylaşım

Şehit edilen Verdi'nin kardeşinden yürek burkan paylaşım

82
Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

17
Fahriye Evcen'in Almanya'dan dönme niyeti yok

Fahriye Evcen'in Almanya'dan dönme niyeti yok

49
Şehit Emniyet Müdürü Verdi'ye veda

Şehit Emniyet Müdürü Verdi'ye veda

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir