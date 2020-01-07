Damla Ersubaşı'ndan estetik açıklaması

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı, hamileyken ihanete uğradığı iddiaları ile çok konuşulmuştu.

Ardından eşiyle arasını düzelten Ersubaşı, bir ay önce ikinci kızını kucağına almıştı.

"ÇOK KİLO ALMADIM"

"Doğum kilolarını nasıl verdin?” sorusuna Ersubaşı; “Zaten çok kilo almadım. Sağlıklı beslendim. Şimdi birkaç kilo fazlam var. Önemli olan bebeğin sağlığı onu emzirmek için sağlıklı besleniyorum.” dedi.

"ESTETİK YOK"

Herkesin merak ettiği "Dudaklarında estetik var mı?" sorusuna da samimiyetle cevap veren güzel oyuncu, "Herkes öyle zannediyor kesinlikle doğal, dolgu yaptırmadım.” dedi.