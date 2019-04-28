Danimarka, bilgisayar oyuncularından 'ordu' kuruyor

Danimarka Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Anders Bech, “Bilgisayar oyunu oynayan kişilerin baskı altında sakin kalma, hızlı refleks ve karar verme, iyi bir takım arkadaşı olabilme gibi yetenekleri var. Ve tüm bunlar bizim faydalanabileceğimiz özellikler.” şeklinde konuştu.

FİZİKSEL TESTLERDEN DE GEÇİYORLAR

Orduda çalışabilmek için video oyun meraklılarının önce bazı testlerden geçmesi gerekecek. Bech, “Testlerden geçen oyuncuların işe alınabilmesi mümkün” dedi.

Anders Bech, bilgisayar oyuncularına ilk defa 2017’de odaklandıklarını, kullanması zor olan uçuş programlarının video oyuncuları için uygun olduğunu fark ettiklerinde ise iş başvurularının sayısının arttığını ve durumdan memnun kaldıklarını belirtti.

DANİMARKA E-SPOR EKİBİ, ORDU İLE ÇALIŞIYOR

Danimarka’nın elektronik spor (e-sport) ekibi, ülkenin savunma bakanlığı ile iş birliği yaparak takımdaki iyi oyuncularının hava kuvvetlerine iş başvurusunda bulunmasına yardımcı oluyor.

Hava Kuvvetleri Personel Dairesi Başkanı, “Bilgisayar oyunlarında iyiyseniz bize iş başvurusunda bulunun. Sonrasında sınava tabi tutulmanız için bir davetiye alacaksınız.” dedi.

İYİ BİR OYUNCU OLMAK YETERLİ DEĞİL

Diğer yandan Bech, “Oyuncuların iyi bir asker olup olamayacağını anlamaya çalışıyoruz. Onlarda bizim aradığımız bazı önemli yetenekler var, fakat iyi bir asker olabilmek için bunların yanı sıra birçok fiziksel özellik de gerekiyor” dedi.

Danimarka savunma birimleri söz konusu testleri tüm yıl boyunca yapıyor.