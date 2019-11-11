Danimarka, Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lıyı gözaltına aldı

Barış Pınarı Harekatı esnasında yakalanan DAEŞ'li terörristler ülkelerine iyade edilmeye başlandı.

Bugün sınır dışı edilen 28 yaşındaki DEAŞ'lı terörist Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına alındı.

SALI GÜNÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Polis tarafından yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşı olan 28 yaşındaki Ahmad El-Haj'ın 2017 yılında Türkiye'den iade edilmesinin istendiği belirtildi. Gözaltına alınan DEAŞ militanının Terörle Mücadele Kanunu'nun 114 ve 136. maddelerinin ihlaliyle suçlandığını açıklayan polis, el-Haj'ın tutuklanma talebiyle Salı günü Kopenhag Şehir Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi