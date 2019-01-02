Danimarka'da bulunan Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan köprü üzerinde, kaza meydana geldi. Olay yerine giden polisler, ilk belirlemelere göre kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

KAZA NEDENİ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Olumsuz hava şartlarının yaşandığı Danimarka'da tren kazası yerel saatle 07.30'da meydana geldi.



Kazaya yük treni üzerinden rüzgarın etkisiyle düşen bir eşyanın neden olduğu belirtiliyor. Yolcu treninin acil fren yaptığı ancak kazanın önüne geçemediği ifade ediliyor.

Danimarka polisinin açıklamasına göre, ilk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaşamını yitirdi. Kazada kaç kişinin yaralandığı ise, henüz belirtilmedi.