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Danimarka'da tren kazası

Danimarka'da bir köprü üzerinde tren kazası meydana geldi. Danimarka polisi, kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 12:22..
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Danimarka'da bulunan Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan köprü üzerinde, kaza meydana geldi. Olay yerine giden polisler, ilk belirlemelere göre kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Danimarka'da tren kazası

KAZA NEDENİ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Olumsuz hava şartlarının yaşandığı Danimarka'da tren kazası yerel saatle 07.30'da meydana geldi.

Danimarka'da tren kazası
Kazaya yük treni üzerinden rüzgarın etkisiyle düşen bir eşyanın neden olduğu belirtiliyor. Yolcu treninin acil fren yaptığı ancak kazanın önüne geçemediği ifade ediliyor.Danimarka'da tren kazası

Danimarka polisinin açıklamasına göre, ilk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaşamını yitirdi. Kazada kaç kişinin yaralandığı ise, henüz belirtilmedi.

Danimarka'da tren kazası

Danimarka'da tren kazası

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