Danimarka’daki tren kazasında ölü sayısı artıyor

Danimarka'da, Zealand ile Funen Adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) meydana gelen tren kazasında, hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı. 16 kişi ise yaralandı.

ŞİDDETLİ FIRTINA KAZAYA NEDEN OLDU

Kazanın, Funen Adası'na hareket eden yük trenindeki vagonların birindeki tır dorsesinin, şiddetli fırtına dolayısıyla tren raylarına savrularak, karşı yönden gelen ve Zealand adasına giden hızlı trene çarpmasıyla gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.

YAŞAMINI YİTİRENLER ARASINDA MÜRETTEBAT YOK

Danimarka Devlet Demiryolları (DSB), kazaya karışan hızlı trende 131 yolcu ve 3 kişilik mürettebat bulunduğunu; yaşamını yitirenler arasında mürettebatın bulunmadığını duyurdu.

EKİPLER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Kazanın meydana geldiği bölgede ekipler, enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Fotoğraflarda; trenin ön kısmının açıldığı ve buranın bir naylonla kapatıldığı görülüyor.

1988 YILINDAN İTİBAREN YAŞANAN EN AĞIR KAZA

Çarşamba günü meydana gelen tren kazası, Danimarka'da 1988 yılından bu yana yaşanan en ağır tren kazası olarak kayıtlara geçmişti.