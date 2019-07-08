Danimarka'dan mültecilere teklif: Para verelim ülkene dön

Danimarka'da yaşayan binlerce mülteci ve göçmenin eline son günlerde hükümet tarafından gönderilen bir mektup geçti.

YOL VE SAĞLIK MASRAFLARI DA DEVLETTEN

Kendilerinin ya da ailelerinin doğduğu ülkeye geri dönmeleri karşılığında 19 bin euro teklif ediliyor. Mektuba göre, zorunlu olmayan bu teklifi kabul edenlerin yol masrafları, sağlık harcamaları da devlet tarafından karşılanıyor.

"Vatana geri dönüş" adı verilen bu teklif aslında birkaç yıldır mevcut. Ancak daha önceki hükümet belediyelere bu mektubu ilgili herkese gönderme zorunluluğu getirmişti.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

Mektubu alanlardan biri de Türk kökenli Hasan Bölükbaşı. Danimarka'da doğup büyüyen Bölükbaşı, mektubu aldığı için rencide olduğunu söylüyor. "Bütün ailem, eşim, çocuklarım burada. Yanlış bir şey yapmadım, nasıl olur da al bu parayı ve ülkeden çık diyebilirler?" sözleriyle hükümetin tavrına tepki gösterdi.

Euronews'in haberine göre Göç ve Entegrasyon Bakanlığı Sözcüsü Rasmus Stoklund, mektupları göçmenlerin Danimarka'yı terk etmesini umarak göndermediklerini ancak dönmeleri halinde yararlanacakları imkanlardan haberdar etmek istediklerini belirtti.

360 KİŞİ KABUL ETTİ

Sosyal liberal Radikale Venstre partisinden Andreas Steenberg ise uygulamanın Danimarka vatandaşlarına yönelik bir "taciz" olduğu görüşünde. Steenberg, "Sırf kökenleri başka bir ülkede diye insanlara para verip gönderemezsin." dedi.

VAZGEÇMEK İÇİN 1 YIL SÜRE

Danimarka devleti tarafından sunulan teklifi 2018'de sadece 360 kişi kabul ederek memleketine geri döndü. Diğer yandan teklifi kabul ettikten sonra vazgeçmek için bir yıl süre tanınıyor.