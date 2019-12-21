taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Danla Bilic gözlerinden estetik oldu

Geçtiğimiz hafta gitti Tokyo'da Japonlara hayran kalan YouTube fenomeni, bıçak altına yattı.

Haber Merkezi | 21.12.2019 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen, şöhret olduktan sonra da mide küçültme ameliyatı ve bir dizi estetik operasyonla bambaşka bir görüntüye kavuşan Danla Bilic, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

AVM çıkışında objektife yansıyan sosyal medya fenomeni, fotoğraflarını çeken muhabirlere güzelliği uğruna bir kez daha bıçak altına yattığını söyledi.

Danla Bilic gözlerinden estetik oldu

"ÇOK İSTEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

Danla Bilic, Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını açıkladı. İki hafta önce Tokyo’ya gittiğini ve Japonları çok sevdiğini anlatan Bilic, "Geldikten sonra da gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Ama kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi.” dedi.

Danla Bilic gözlerinden estetik oldu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

252
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

229
2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

80
Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

93
Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

44
Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

54
İngiltere'de istihbarat ajanlarının suç işlemesi yasallaştı

İngiltere'de istihbarat ajanlarının suç işlemesi yasallaştı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir