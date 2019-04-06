Darbecilerin katliam talimatları ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahını işgal eden darbecilerin ses kayıtları ortaya çıktı.

Telsiz kayıtlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında, Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem olduğu iddia edilen kişi, polis ve nizamiye girişlerinde toplanan vatandaşlara ısrarla ateş edilmesi talimatını veriyor.

TELSİZ KAYITLARI

Karargahın polisler tarafından sarılması üzerine Kara Havacılık Komutanlığındaki darbecilerden hava taarruz desteği talep eden Öktem, helikopter pilotundan özellikle zırhlı polis araçlarını imha etmesini istiyor. Pilota, "Nizamiyelerde ve sokak aralarında zırhlı polis araçları hedef, atış serbest." talimatını veren Öktem, "Küçük cami istikametinde zırhlı var, bizi tehdit ediyor." şeklinde anons yapan başka bir darbeciye, "İndirilsin, indirilsin. Nizamiyelerdeki zırhlılar polisin, vurulsun." emrini yeniliyor.

Darbecilerin 'katliam' talimatları telsiz kayıtlarında İZLE

DARBECİLERE "ALLAH KOLAYLIK VERSİN" DİYOR

Öktem'in sivil vatandaşlar ve polislere ateş edilmesi için verdiği talimatın ardından soğukkanlılıkla söylediği, "Allah kolaylık versin arkadaşlar." ifadesi de kayıtlarda yer alıyor. Polis ve sivil vatandaşlara yönelik katliam emri helikopter pilotuna aktarılmadan önce darbecilerin telsiz görüşmelerinde, "yurtta sulh" parolası kullanması dikkati çekiyor.

HELİKOPTER ATEŞ AÇTI

Darbeci albayın talimatından sonra helikopter pilotu, Jandarma Genel Komutanlığı karargahının önünde ihanet girişimini protesto eden vatandaşlara ateş açmıştı. Menfur saldırıda 7 kişi şehit olurken, onlarca kişi yaralanmıştı.

GİRİŞİM ANI

Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü olan Öktem, beraberindeki darbecilerle 15 Temmuz akşamı karargahı işgal etti. Aralarında Tuğgeneral Veli Turan, Albaylar Güven Şağban, İlhami Özdeyer ile çok sayıda darbe karşıtı subay ve astsubayı rehin alarak darbe faaliyetlerine başlayan Öktem, gelişmeler hakkında bilgi almak için korumaları Hüseyin Uğur İşçi ve Hasan Gülhan ile karargaha gelen TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı da alıkoydu.

POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETTİ

Öktem, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca arkada delil bırakmamak için rehin polisleri elleri ve gözleri bağlı şekilde sanıklar eski teğmen İrfan Çakmakçıoğlu ve eski üsteğmen Mehmet Emin Deniz ile komutanlık binasının dışındaki hazır kıta nöbetçilerinin odasına götürdü. Darbeci Öktem'in burada başlarından vurduğu Aslan ağır yaralanırken, polis memuru Gülhan ise olay yerinde şehit oldu.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin iddianamede, Öktem'in, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarının yanı sıra "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.