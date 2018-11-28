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David-Victoria Beckham çiftine nazar değdi

Aralarının iyi olmadığı iddia edilen David-Victoria Beckham çifti ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 06:56..
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David-Victoria Beckham çifti 17 yıllık evliliklerine, kendi boylarına gelen 4 çocuklarına rağmen ilişkilerini ilk günkü heyecanıyla yaşamaya devam ediyordu. Dünyanın en gözde çiftine nazar değdi.

Radar adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Victoria ve David Beckham çiftinin evliliği neredeyse bitmek üzere. Ama bunun sebebi ne aldatma ne de şiddetli geçimsizlik. Ünlü çiftin evliliğini sarsan, akla gelmeyecek bir olay.

GÜVENLİK TAKINTISI BAŞLADI

İddialara göre; Victoria Beckham, evlerine yönelik olarak yaşadıkları iki soygun girişiminin ardından "güvenlik takıntısı" kurbanı oldu. Bu takıntı öylesine ileri bir boyuta geldi ki Victoria Beckham, sahip oldukları bütün gayri menkulleri ileri güvenlik sistemleriyle donattı. Bu sistem sayesinde de sahip oldukları bütün malikaneleri dünyanın neresine giderse gitsin akıllı telefonu aracılığıyla takip edebiliyor.

DAVİD VİCTORİA'NIN ABARTTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Karısının bu takıntısı ise David Beckham'ı çok rahatsız ediyor. Çifte yakın kaynaklar, Victoria ve David Beckham'ın çok farklı kişiliklere sahip olduğunu belirterek, "David belli bir noktaya kadar güvenlik için alınan önlemleri anlayabiliyor. Ama Victoria'nın bu konuda çok abartıya kaçması onu rahatsız ediyor ve çiftin arasını açıyor" diye yorum yaptı.

David-Victoria Beckham çiftine nazar değdi

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