İstanbul'da başıboş köpek dehşeti: Kaçarak kurtulabildi

Başıboş sokak köpekleri, büyük bir güvenlik tehdidi olmaya devam ediyor...

Sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklara alınması için bir dizi önlemlere gidilse de, yerel yönetimlerdeki kayıtsızlık olumsuz vakaların yaşanmasına neden oluyor.

Van'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olay ise bu durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kentte 13 köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy isimi çocuk hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırırken, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde korkutan anlar yaşandı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERDEN KAÇARAK KURTULDU

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde işe gitmek için apartmandan çıkan bir vatandaşa başıboş köpekler saldırdı.

Şahıs, saldırıdan apartmana kaçarak kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, apartmandan çıkan vatandaşın köpekler tarafından kovalanması üzerine kaçarak apartmana girdiği anlar yer aldı.

Van'da köpek saldırısında ölen Hamza toprağa verildi

"BURALARDA BAIŞBOŞ KÖPEKLER VAR"

Apartmanda yaşayan Ali Öztaç isimli vatandaş, "Sabah erken saatlerde komşumuz işe giderken, sokak köpekleri varmış. Hayvanlar komşumuza saldırıda bulunmuşlar. Çok fazla yok ama buralarda başıboş köpekler var. Komşumuz da korkmuş zaten. Saldırı oluyor ardından komşumuz bina içine giriyor. Zaten sonrasında da köpekler gidiyor. Bu bölgeye ara ara geliyorlar. Belediyeye bilgi verdik. Belediye toplayacaklarını söylediler" dedi.

"ÖNLEM ALMAK GEREKİR"

Çevre sakini Hasan Cambazoğlu ise "Bir buçuk iyi aydır iki tanesi dolaşıyor buralarda. Öyle bir vaka daha yeni oldu. Neden oldu bilmiyoruz. Saldırıya uğrayan arkadaşın kendisinin anlatması daha uygun. Tabii önlem almak gerekir" diye konuştu.