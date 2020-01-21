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Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasına ne kendisinin ne de partisinin onay vereceğini söyledi

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 09:59..
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AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Selahattin Demirtaş hakkında nihai hükümlerin verilmediğini belirten Davutoğlu, AİHM'in de serbest bırakılma çağrısını hatırlattı ve bu tutuklu yargılamaya onay veremeyeceğini dile getirdi.

Karar gazetesine konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Dokunulmazlıkların kalkması sürecinde ise Nisan Mayıs aylarında çünkü kamu düzenini yok eden 6-8 Ekim de olduğu gibi ve en çok da bölgedeki Kürt vatandaşlarımızın haklarını ihlal eden çukur barikatlara karşı bir terörle mücadele yürütüyorduk.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI

O zaman çıkıp açık şekilde kendim için kaldırmadığım dokunulmazlığı başka siyasiler için kaldırmam dedim ve dokunulmazlıkların bütün siyasilere teşmil edilebilecek şekilde genişletilmesini sağladım. Yani kendi dokunulmazlığımı kaldırmadan Başbakan olarak Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim. Benim de kalktı dokunulmazlığım o anda. O anda gerek Ak Parti içerisindeki genel hava, gerek toplumdaki genel hava sadece HDP'li siyasilerin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde olduğundan bunu yapmadım.

Bunu şunun için söylüyorum siyasi mücadele siyasi alandan yürür. Siyasi alandaki aktörlere saygıysa o aktörlerle görüş ayrılığı içinde olsam bile o aktörlere oy veren kim olursa olsun onlara o vatandaşlara saygı duyarım. Bu HDP için de geçerlidir, bu Vatan Partisi için de geçerlidir. Son dönemde bana en ağır hakaretlerle saldıran iki üç kesim var. Doğu Perinçek’in partisinden sert eleştiriler geliyor, HDP’den geliyor. MHP ile de ihtilaflarımız oldu.

Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

DEMİRTAŞ'IN TUTUKLU OLMASINA ONAY VERMEM

Onların siyasal haklarını savunmak da benim görevim. Ve bu onlarla ihtilaf etsem bile onlara oy veren vatandaşlara saygımın bir gereği olarak haklarını savunurum. Bütün bunları şunun için söylüyorum ister Demirtaş olsun, ister kim olursa olsun bu ilkeler onlar için geçerlidir.

Bu bağlamda tutuklu yargılamaya zaten esastan karşı olduğum için ve siyasi mücadelenin siyasal alanda olması gerektiğini düşündüğüm için Demirtaş’ın tutuklu olmasına ne ben ne partim bu çerçevede onay vermez yani olumlu görmez." ifadelerini kullandı.

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