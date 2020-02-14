Davutoğlu Suriye gündemini değerlendirdi

Suriye'de Esad rejiminin Türk askerlerini hedef almaya başlamasının ardından Türkiye harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte, sınıra askeri sevkiyatlar hızlandı.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi ve herhangi bir saldırı olması durumunda rejim güçlerinin her yerde hedef alınacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Türkiye'nin Şam'a girme planları yapması gerektiğini dile getirdi.

Suriye'de yaşanan gerilime ilişkin bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

ESAD'A ÖMÜR BİÇEN KENDİSİYDİ

Dışişleri Bakanlığı döneminde Esad yönetimine ömür biçen Davutoğlu, yaptığı son açıklamada soğukkanlılık çağrısında bulundu.

"DİPLOMASİDE DİKKATLİ KONUŞMAK GEREKİYOR"

Ahmet Davutoğlu, "Suriye'de çok sayıda insan Türkiye'ye güvenerek İdlib'e geldi. Türkiye, Suriye mevzusunda soğukkanlı olmalıdır. Diplomaside dikkatli konuşmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.