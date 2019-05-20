DEAŞ cezaevinde isyan çıkardı: 32 ölü

Tacikistan Adliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Duşanbe’nin 15 kilometre doğusunda bulunan Vahdat Cezaevi'nde, Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında öldürülen eski Tacik komutan Halim Gulmuradov’un oğlu Behruz Gulmurad ile diğer mahkumlar Fahreddin Gulov, Mahmadullo Şaripov ve Ruhulla Hasanov tarafından organize edilen isyanda, 3 gardiyan ve 29 mahkum öldü.

8 MAHKUM SERBEST BIRAKILDI

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensubu olan söz konusu mahkumların, isyan sırasında 3 gardiyanı ve 5 mahkumu öldürdüğü, bazı mahkumları yaraladığı ve örgüte mensup 8 mahkumu serbest bıraktığı belirtildi. Cezaevi sağlık ocağını ateşe veren isyancıların, birkaç gardiyan ve mahkumu rehin alarak kaçmaya çalıştığı vurgulandı.

REHİNELER KURTARILDI

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 24 mahkumun öldürüldüğü, 35'inin yakalandığı ifade edildi. Rehinelerin kurtarıldığı, cezaevindeki durumun kontrol altına alındığı ve Cumhuriyet Başsavcılığının isyanla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Uzmanlar, ülkedeki cezaevlerinde mahkumlar arasında aşırıcılığın hızla yayıldığını dile getiriyor.

27 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçen kasım ayında Tacikistan’ın kuzeyindeki Hocand Cezaevi'nde çıkan isyanda, 2 gardiyan ve 25 mahkum hayatını kaybetmişti.