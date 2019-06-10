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Defne Samyeli arabayı yeniledi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı ilişki ile magazin gündeminden düşmeyen eski haber spikeri, yeni şarkıcı Defne Samyeli, kendini ödüllendirdi.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 07:27..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişki sonrasında sahne ücretine zam yapan Defne Samyeli'nin, konser maratonu yaz boyunca da hız kesmeyecek.

MERCEDES'TEN VAZGEÇMİYOR

Müzik çalışmalarına ağırlık veren Defne Samyeli, sahneden kazandığıyla kendini ödüllendirdi. Samyeli birikimiyle aracını yeniledi ve 300 bin liraya bir Mercedes aldı.

Defne Samyeli arabayı yeniledi

AYLIK 150 BİN TL ALACAK

Samyeli'nin; Bodrum'daki Kai Beach'le anlaştığı, her cuma orada program yapacağı ve bu programlardan ayda 150 bin lira kazanacağı gelen haberler arasında.

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