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Defne Samyeli, Palandöken'de

Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 08:23..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı fırtınalı ayrılık sürecinin ardından albüm çalışmalarını hız veren Defne Samyeli, ilginç bir çekim için objektif karşısına geçti.

MAYOYLA DAĞA ÇIKTI

Bir magazin dergisinin önümüzdeki ay yayınlanacak sayısının kapağında yer alacak olan Defne Samyeli, Palandöken'de karlar üzerinde mayo ile poz verdi.

Defne Samyeli, çekimlerden çok kısa bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Defne Samyeli'nin fit görüntüsü takipçileri tarafından kısa sürede çok fazla beğeni aldı.

Defne Samyeli, Palandöken'de

CEM İLE ANILMAK İSTEMİYOR

Uzun süredir yalnızca Cem Yılmaz'la olan ilişkisi ile gündemde olan Defne Samyeli, daha önce verdiği bir röportajda o dönemleri geride bırakıp sadece işine odaklanmak istediğini söylemişti.

Defne Samyeli, Palandöken'de

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