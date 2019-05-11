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Defne'nin dolandırıcılığına başkonsolosluk da kandı

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, 1 günde 20 bin dolar bağış toplayan Defne Özkan'a yardım edebileceğini yazdı.

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 18:37..
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Defne'nin dolandırıcılığına başkonsolosluk da kandı

Sosyal medyada gündem Defne Özkan.

PARALARI TOPLADI, HESABINI GİZLEDİ

Amerika'daki Pace Üniversitesi'nde eğitim alacağını söyleyerek maddi destek isteyen Özkan, 1 günde insanlardan 20 bin dolar topladı.

Maddi durumunun olmadığını söyleyen Defne Özkan'ın sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar, durumunun oldukça iyi olduğunu gözler önüne serdi.

ELÇİLİK YALANA İNANDI

Özkan'ın bağışları aldıktan sonra hesaplarını gizlemesi de şüpheleri tetikledi.

Defne Özkan'la ilgili dolandırıcılık iddiaları varken Türkiye'nin New York Büyükelçiliğinden genç kıza yardım çağrısı geldi.

İşte elçiliğin hesabından atılan tweet;

Defne'nin dolandırıcılığına başkonsolosluk da kandı

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası haberi

Defne'nin dolandırıcılığına başkonsolosluk da kandı

 

 

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