Defne'nin dolandırıcılığına başkonsolosluk da kandı

Sosyal medyada gündem Defne Özkan.
PARALARI TOPLADI, HESABINI GİZLEDİ
Amerika'daki Pace Üniversitesi'nde eğitim alacağını söyleyerek maddi destek isteyen Özkan, 1 günde insanlardan 20 bin dolar topladı.
Maddi durumunun olmadığını söyleyen Defne Özkan'ın sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar, durumunun oldukça iyi olduğunu gözler önüne serdi.
ELÇİLİK YALANA İNANDI
Özkan'ın bağışları aldıktan sonra hesaplarını gizlemesi de şüpheleri tetikledi.
Defne Özkan'la ilgili dolandırıcılık iddiaları varken Türkiye'nin New York Büyükelçiliğinden genç kıza yardım çağrısı geldi.
İşte elçiliğin hesabından atılan tweet;
Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası haberi