Defne'nin dolandırıcılığına başkonsolosluk da kandı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ç.Rizespor-Galatasaray maçının hakemini çok sert bir dille eleştirdi. Dilmen "Türkiye'de kulüp yöneticileri maç yönetse, böyle yönetemez." dedi.

Rıdvan Dilmen: Başakşehir böyle kazansa ne olurdu

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Suç makinesi Kuşadası'nda yakalandı

16 ayrı suçtan tüm Türkiye’de aranan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi, Kuşadası’nda polis tarafından yakalandı.