Değerli metallerde gerileme yaşandı

Değerli metaller, haftayı ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesiyle düşüşle tamamladı.

Analistler, yüksek enflasyonun Fed'in faiz indirim sürecini öteleme ihtimalini artırdığını, bunun da altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkların cazibesini azalttığını belirtti.

GÜMÜŞ FİYATLARI DÜŞTÜ

Gümüşün gramı, bugün yüzde 8,79 düşüşle 111,2724 liraya, onsu ise yüzde 9,01 düşüşle 75,9772 dolara geriledi.

Gümüşün ons fiyatı, hem değerli metal hem de sanayi metali özelliği nedeniyle satış baskısından en fazla etkilenen ürün oldu.

Dolar endeksindeki güçlenme ve sanayi talebine yönelik zayıflama beklentileri, gümüşün ons fiyatını baskıladı.

İsviçre bankası UBS'in gümüş piyasasında daha küçük açık beklentisine işaret etmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında yer aldı.

PALADYUM YÜZDE 5,2 GERİLEDİ

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 5,5, paladyumda yüzde 5,2, altında ve platinde yüzde 3,8 geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 645 lira

Çeyrek altın: 11 bin 268 lira

Cumhuriyet altını: 45 bin 910 lira

Tam altın: 45 bin 73 lira

Yarım altın: 22 bin 536 lira