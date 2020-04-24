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Demet Akalın: Bu evde yaşamıyoruz

Şarkıcı Demet Akalın’ın, koronavirüs salgınına rağmen doğum günü için evinde parti vermesi, takipçilerinin tepki görmesine neden oldu.

Haber Merkezi |
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Demet Akalın: Bu evde yaşamıyoruz

Şarkıcı Demet Akalın, 48 yaşına bastı. Her yıl ünlü şarkıcı Demet Akalın için görkemli partiler organize eden Okan Kurt, koronavirüs engeline takıldı.

Deha Bilimlier ve Özlem Yıldız’la birlikte beş kişilik grup, ünlü şarkıcının villasına gidip mini bir parti düzenledi. Kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabında da paylaşan Akalın'a, takipçilerinden tepki geldi.

"BU EVDE YAŞAMIYORUZ"

Sosyal mesafeye uyulmayan kutlama için 48 yaşındaki popçu, “Bu evde yaşamıyoruz.” diyerek, kendisini savundu.

Okan Kurt, Demet Akalın'ın yeni yaşını Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı: "23 Nisan. Benim her şeyimin doğum günü. Bizim doğduğumuz gün. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun, seneye en iyisini yapacağız inşallah."

Demet Akalın: Bu evde yaşamıyoruz

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