Demet Akalın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini anlattı

Geçtiğimiz akşam Hande Yener'le birlikte Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Demet Akalın görüşmenin detaylarını anlattı.

"BANA DOBRA OLDUĞUMU SÖYLEDİ"

Akalın görüşmeyle ilgili şunları söyledi; "Cumhurbaşkanı’mız bana sen çok dobra birisin dedi. Bunu bu makamdan duymaktan çok mutlu oldum. Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan ben randevu talep ettim, 1,5 ay sonra bir araya gelebildik. Giderken Hande ile konuştum ve beni de çağır dedi. Ofiste 1.5 saat kaldık ve kadına şiddet, hayvana şiddet gibi konuları kapsayan bir yasa geleceğini söyledi. Bizde üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızı söyledik."





"ARABAMI YERLİ MALI ALIRIM"

Yerli otomobil hakkında da konuştuğunu belirten Akalın, "Yerli otomobil hakkında konuştuk, hemen sipariş vereceğimizi söyledik. Ben her zaman milliyetçiyim, Milano’dan alışveriş yaparım, ancak arabamı yerli malı alırım. Made in Türkiye diyoruz, hayırlı olsun. Köpek katliamları, şiddet gören kadınların şikayet etmemesi gibi konuları konuştuk. Cumhurbaşkanımız’da bu konuları sık sık takip ettiğini, gerekli yerleri hemen aradığını belirtti. Yasanın gelmesine çok sevindik, özel bir proje yapmayacağız, ancak elimzden geldiği kadar destek vereceğiz” dedi.

