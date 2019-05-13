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Demet Akalın Maldivler'de

Maldivler'e giden Demet Akalın, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 08:27..
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Demet Akalın ile boşandığı eşi Okan Kurt, kızları Hira, dostları Fatih Ürek ve Selin Ciğerci ile Maldivler'e gitti. Grup, gecelik ücreti kişi başı 3 bin ile 22 bin TL arasında değişen özel bir yerde kalıyor.

LÜKS VİLLADA HER ŞEY VAR

220 dönümlük bir adaya kurulu tesiste, Demet Akalın ile ailesinin kaldığı lüks villanın özel bir havuzu, masaj odası, jakuzisi bulunuyor.

TELEFONU BIRAKAMADI

Tatile çıkarken sosyal medya detoksu yapacağını, eline telefon almayacağını söyleyen pop yıldızı adaya adım atar atmaz paylaşımlara başladı. . Detoks sözünü tutamadı.

"YEMEKLER YIKILIYOR"

Akalın paylaştığı fotoğrafların altına, "Aşk ve evlat. Cennet gibi bir yer burası.. Sıkılırım sandım hiçbir şey yok deniz kum güneşten başka ama insan her yeri her anı çekmek istiyor bu yüzdende benim telefon detoksum yalan oluyor Çok güzel çokkkk yemekler de yıkılıor." yazdı.

Demet Akalın Maldivler'de

Demet Akalın Maldivler'de

Demet Akalın Maldivler'de

Demet Akalın Maldivler'de

Demet Akalın Maldivler'de

Demet Akalın Maldivler'de

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