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Demet Akalın, yine takipçilerinin diline düştü

Merve Özbey'in düğününe katılan Demet Akalın, paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu.

Haber Merkezi | 11.02.2020 - 09:58..
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt ile birlikte hafta sonu Merve Özbey’in düğününe gitti. Nikah şahidi olan Akalın, geceden fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Düğün gecesinden yayınlanan bir fotoğraf sosyal medyanın diline düştü. Ozan ve Bahar Şer ile çekildikleri bir fotoğrafı Instagram’a koyan Akalın’ın kolu, sosyal medyanın dalga geçmesine neden oldu.

KOLU EĞİLDİ

Akalın'ın sol koluna Photoshop yapayım derken kolunun yarısını kesmesi ‘Demet, photoshopla kendini yamultmuş’ yorumlarına neden oldu.

Demet Akalın, yine takipçilerinin diline düştü

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