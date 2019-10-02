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Demet Akalın'dan Alişan'a: Eskiden cimriydin

Demet Akalın ve Alişan'ın küslüğü 6 yıl sonra bir canlı yayında son bulmuştu.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 13:35..
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Uzun süre birbirlerinin adını bile anmayan Demet Akalın ile Alişan canlı yayında barışmış kırgınlıklarını geride bırakmıştı. Alişan eşi Buse Varol'la birlikte Demet Akalın ve Okan Kurt'u akşam yemeğine çıkardı.

Demet Akalın'dan Alişan'a: Eskiden cimriydin

ALİŞAN PARAYA ACIMADI

O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Alişan fotoğrafın altına da 'Hiçbir masraftan kaçmadım. Afiyet olsun' mesajını yazdı.

Alişan'ın paylaşımına yorum yapan Demet Akalın; 'Oy kanka be eskiden daha cimriydin valla yenge iyi geldi. Yaşasın “Buse’li” hayat!' mesajını yazdı.

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