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Demet Akalın'dan Seda Bakan yorumu: Sahicinin babası oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Seda Bakan'ın doğum sonrası fotoğrafını çok beğendi.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 06:45..
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Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, Leyla ismini verdikleri bebeğini önceki gün dünyaya getirdi.

Demet Akalın'dan Seda Bakan yorumu: Sahicinin babası oldu

DOĞUM SONRASI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Instagram hesabından kızının ilk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Bebişkomuz Leyla’yı Allah’ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah.." mesajını ekledi. Ünlü oyuncunun bu paylaşmına beğeni yağdı.

"SARILASIM GELDİ"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp "Makyaj yok! Süslenmemiş de! Aaaaa! Ne ayıpp! Yazarlarda yazarlar şimdi! Hayatımda anneliğin bu kadar yakıştığı içten bir fotoğraf görmedim. Sahicinin babası olmuş. Allah bağışlasın, güzel ailesine hiç tanımıyorum kızı sarılasım geldi" yazdı.

Demet Akalın'dan Seda Bakan yorumu: Sahicinin babası oldu

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