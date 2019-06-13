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Demet Akbağ ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu

3 ay önce eşini kaybeden Demet Akbağ, uzun bir aranın ardından ilk kez kameralar önüne çıktı.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 13:29..
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Oyuncu Demet Akbağ, dün akşam gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alan Akbağ, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti.

Demet Akbağ ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu

BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMEDİ

Muhabirlerin 'Biz size bir şey sormayalım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?' demesi üzerine gözleri dolan ünlü oyuncu, gazetecilere teşekkür edip ödül töreninin yapıldığı salona geçti.

ZEKİ MÜREN ŞARKISINDA AĞLADI

Gecenin sonunda şarkılara eşlik eden Demet Akbağ, mikrofon kendisine uzatılınca Zeki Müren'in 'Sorma' şarkısını söyledi.

3 ay önce eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, gözyaşlarını tutamadı.

Demet Akbağ ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu

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