Demet Evgar, maskesiz gezmiyor

‘Avlu’ adlı diziyle son zamanlarda kendisinden söz ettiren Demet Evgar, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden.

Gündelik hayatına dair paylaşımlarda bulunan Evgar, bu defa Katar yolculuğu öncesi havalimanından paylaşımlarda bulundu.

MASKESİNİ SÜSLEDİ

Ölümcül virüsten korunmak adına maske takan Evgar, bulduğu ilk fırsatta maskesini kişiselleştirdi. Beyaz maskenin üzerine resimler çizen ve sonrasında bunu ‘Sanat her yerde’ notuyla paylaşan güzel oyuncu içindeki sanatçıyı bir kez daha ortaya çıkardı.