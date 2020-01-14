Demet Özdemir aşk hayatını sildirecek

Son dönemin parlayan isimleri arasında yer alan Demet Özdemir, özel hayatının kariyerinin önüne geçmesini istemiyor.

RAHATSIZ OLDU

‘Erkenci Kuş’daki rol arkadaşı Can Yaman, Seçkin Özdemir, Kaan Yıldırım ve Oğuzhan Koç’la adının anılması üzerine rahatsızlık duyan Özdemir, sanal alemde temizliğe girdi.

Özdemir, hakkında çıkan aşk haberlerini arama motoru Google’da alt sıralara aldırmak için bu hizmeti sağlayan şirketlerle görüşmeye başladı.

PARAYLA SİLDİRECEK

Avukatı aracılığıyla görüşmeler yapan oyuncu, bunun için 4 bin doları (23 bin 500 TL) gözden çıkardı.