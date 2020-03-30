Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkı bitti

Oyuncu Demet Özdemir ve Yaman Taciroğlu, geçen şubat ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin mutluluğu çok kısa sürdü.

İŞLER YOĞUN

Cemiyetin ünlü modacısı Nedret Taciroğlu’nun oğlu olan Yaman Taciroğlu’nun yoğun iş mesaileri, Demet Özdemir’in de sürekli sette olması aşıkların arasını açtı.

KARANTİNA AŞKI BİTİRDİ

Anlaşmazlıkların üstüne koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinin başlaması da bu ayrılığın tuzu biberi oldu. Ev karantinasına beraber girmeyenince görüşemeyen genç aşıklar, yollarını ayırma kararı aldı.