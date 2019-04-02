Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, rol arkadaşı Can Yaman'ın seyircisyi darp ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
"CAN KOLUNU KURTARMAK İSTEDİ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demet Özdemir, "Bugün haberlerde "hayran" adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip hakaretler savurup uyarıldığı halde uzaklaşmamıştır... Kaydı kesip Can'ın kolundan tutup bana laf atmıştır. Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çaılışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür." ifadelerini kullandı.