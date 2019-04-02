Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Kemalistlerin kutsal dağı Damal'da bu yıl CHP'nin yerel yönetimleri kazanmasıyla heyecanlı bir bekleyiş olacak.

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Melih Gökçek'iç seçim değerlendirmesi

Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu belirten Gökçek, buna karşın İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin kazandığını söyledi.