42 yaşındaki eski manken Demet Şener, kendinden 8 yaş küçük olan Cenk Küpeli ile 21 Haziran’da evlenmişti. Çift, Balayına da İtalya Capri Adası’na gitmişlerdi.

KAVGA YOK

Geçen günlerde taze çiftin arasının bozuk olduğu, ilk kez kavga ettikleri söylenmişti. Demet Şener ile Cenk Küpeli dedikodulara görüntülü yanıt verdi. Hiç kavga etmediklerini söyleyen çift, aileleri arasında da problem olmadığını da ekledi.

Önceki gün el ele yürüyüş yaptılar. Demet Şener, “Balayımız inanılmaz güzel geçti, her şey harikaydı” dedi.