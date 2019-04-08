Demet Şener: Çocuklarım ilişkime onay verdi

İbrahim Kutluay ile 2001 yılında başlayan birlikteliğini 2005'te evlilikle taçlandıran; ardından ihanet skandalı patlayınca yollarını ayıran Demet Şener ile Cenk Küpeli aşk yaşıyor

"KEYİFLİ BİR ŞEY YAŞIYORUM"

İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile yeni bir ilişkiye başlayan Demet Şener, önceki gün bir alışveriş merkezinde bir davete katıldı.Demet Şener, sevgilisiyle ilgili sorulara "Keyifli bir şey yaşıyorum, mutluyum. Çocuklar da ilişkimi gayet olumlu karşıladı" yanıtını verdi.

Demet Şener şöyle devam etti: "2.5 yıllık zorlu bir boşanma süreci yaşadım. O nedenle çocuklar için yeni bir şey değildi. Zaten uzun süredir anne ve babaları ayrıydı. Olması gerektiği gibi gelişti her şey. O konuda içim rahat... Onların onaylamadığı bir ilişki yaşamıyorum."







