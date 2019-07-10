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Demet Şener yoga okulu açıyor

Yoga Eğitmenliği Sertifikası alan Demet Şener, İtalya’dan döner dönmez Etiler'de dükkan bakacak.

Haber Merkezi | 10.07.2019 - 09:30..
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Demet Şener yoga okulu açıyor

Eski manken Demet Şener, Yoga Eğitmenliği Sertifikası’nı kazandı.

ETİLER'DE İSTİYOR

Eşi Cenk Küpeli ile Roma ve Milano giderek İtalya turu yapan eski model, İstanbul’a adım atar atmaz, yoga okulu açacak. İlk olarak Etiler’de yer bakacak Şener, istediği yeri bulamazsa diğer semtleri araştıracak.

EN BÜYÜK DESTEK KÜPELİ'DEN

Uzun süredir yaptığı yogayı hobiden profesyonel hale taşıyan Şener’e, en büyük desteği ise eşi Küpeli veriyor.

EĞİTMEN DEMET

Yurt dışında yoga kıyafetleri satan bir markayla anlaşan eski model, kendi tasarladığı ürünleri ise merkezinde satışa sunacak. Şener, ailesinden kalan tüm vakti, merkezinde öğrencileri için ayıracak.

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