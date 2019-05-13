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Demet Şener'in annesi konuştu: Allah ıslah etsin

Eski kayınvalidesi İbrahim Kutluay'ı yaylım ateşine tuttu.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 13:59..
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Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'ın iki aylık nafakayı ödemediğini öne sürüp eski eşine icra takibi başlatmıştı.

"4 KATLI VİLLADA MAĞDURU OYNUYOR"

Şener'in bu hamlesi üzerine de İbrahim Kutluay, eski eşine "Dört katlı havuzlu villada mağdur edebiyatı yapıyor" diye yüklendi. İkilinin kavgasına eski kayınvalide Naime Şener de dahil oldu.

Demet Şener'in annesi konuştu: Allah ıslah etsin

"ÇOCUKLARI ÜZERİNE YEMİNLER ETTİ"

Anne Şener, eski damadını şu sözlerle sosyal medyada topa tuttu: "Evden çıkarmak için çok uğraştı. Çocukların alıştığı hayat standardı var. Çocuklarının üstüne yeminler etti, 'O kadınla ilişkim yok' diye. Şimdi 'Çocuklarımın psikolojisini düşünüyorum' diyor. Medya önünde yemeğe götürerek iyi baba olunmaz. İtibarı yerlerde. Bize bunları yaşattığı için çok üzgünüm. Allah ıslah etsin. İleride çocuklarına ne anlatacak!"


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