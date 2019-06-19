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Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

Hürriyet, Milliyet, Posta, CNN Türk hepsi aynı anda aynı manşetle operasyon çekiyor.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 11:06..
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Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

İstanbul seçimleri öncesinde İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu karşı karşıya gelerek projelerini açıkladı.

Adaylar keyifli, kavgadan uzak bir programı geride bıraktıktan sonra İsmail Küçükkaya'ya tarafsızlığı nedeniyle teşekkür etti.

Türkiye'yi ekranların başına kilitleyen yayının ardından İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu arasında gizli bir görüşme yapıldığına dair görüntüler servis edilmeye başladı.

4 SİTEDE AYNI MANŞET

Küçükkaya ile İmamoğlu, görüşmenin gizli olmadığını dile getirirken Demirören Medya aynı manşetleri sitesine taşıyarak yeni bir algı operasyonuna başladı.

Hürriyet, Milliyet, Posta ve CNN Türk'ün sitelerinde aynı manşet aynı haber metinleriyle yayına girdi.

"GÖRÜŞME GİZLİ DEĞİLDİ"

Ekrem İmamoğlu, o gün programının olduğu otelde İsmail Küçükkaya ile görüşme yaptığını doğruladı ve bunun gizli olmadığını Taksim'deki otelde gerçekleştiğini söyledi.

BİNALİ YILDIRIM'IN DANIŞMANIYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Gizli bir görüşmenin olmadığını dile getiren İsmail Küçükkaya program öncesinde Binali Yıldırım'ın danışmanıyla da telefonda görüştüğünü söyledi.

İŞTE DEMİRÖREN MEDYA'NIN ORTAK MANŞETLERİ

Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

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