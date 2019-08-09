Demirören, Milli Piyango'yu da aldı

Geçtiğimiz yıl Varlık Fonu'na devredilen Milli Piyango'nun, 10 yıl süreyle mayıs ayında başlayan ihale süreci noktalandı.

İHALEYE KATILANLAR

Geçtiğimiz hafta yapılan ihaleye Doğan Online-Intralot, IGT, Sazka ve Demirören-Sisal Group katıldı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre Varlık Fonu; şirketleri salı günü tekrar davet etti ve ihale şartnamesinin değiştiğini söyledi.

DEĞİŞEN ŞARTNAME

İlk şartnamede 7,5 milyar lira hasılat garantisi ve 10 yıl boyunca hasılatta enflasyon oranında güncelleme isteniyordu. Değişen şartnamede ise 10 yıl için 28 milyar lira hasılat (yıllık yaklaşık 9.5 milyar lira) istendi.

TEK TEKLİF DEMİRÖREN'DEN

Bu şartlar üzerine tek teklif, Demirören-Sisal Group ortaklığından geldi. İhale kurulunun onayından sonra bu ihale, kesinlik kazanacak.