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Demokrat aday adayları kozlarını canlı yayında paylaştı

ABD'de Demokrat başkan aday adayları, canlı yayında karşı karşıya geldi. Milyarder iş adamı Bloomberg, rakipleri tarafından ABD Başkanı Trump'a benzetildi ve sert eleştirilere maruz kaldı.

AA | 20.02.2020 - 09:07..
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ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak.

Seçimler öncesi Demokrat aday adayları, canlı yayında karşı karşıya geldi.

Tartışma programında, milyarder iş adamı ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, diğer tüm rakiplerinin eleştiri oklarına hedef oldu.

Demokrat aday adayları kozlarını canlı yayında paylaştı

BLOOMBERG İLK KEZ CANLI YAYINDA

NBC kanalından canlı yayınlanan programa; Demokratlar arasındaki yarışı önde götüren Vermont Senatörü Bernie Sanders, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg katıldı. Bloomberg ise Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren bir canlı yayında ilk kez yer aldı.

Demokrat aday adayları; sağlık sistemi, iklim değişikliği, gelir dağılımı ve göçmen hakları gibi konularda önemli ölçüde ayrıştı.

Demokrat aday adayları kozlarını canlı yayında paylaştı

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

İlk kez bu tür bir canlı yayına katılan Bloomberg ise, programın başladığı andan itibaren rakiplerinin eleştirilerinin hedefi oldu.

Belediye başkanlığı döneminde azınlıklarla ilgili uyguladığı bir politika yüzünden yoğun baskı ile karşılaşan Bloomberg, canlı yayında bir kez daha özür diledi ve amaçlarının o günkü koşullarda suçla mücadele olduğunu savundu.

Demokrat aday adayları kozlarını canlı yayında paylaştı

BLOOMBERG'İ TRUMP'A BENZETTİLER

Milyarder Bloomberg'i "seçimleri satın almaya çalışmakla" suçlayan rakipleri, ABD Başkanı Donald Trump'a benzettikleri Bloomberg'in "zenginleri kollayacak bir başkan olacağını" ileri sürdü.

Kadınlara yönelik bazı sözleri sebebiyle de eleştirilen Bloomberg, cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle de rakiplerinin tepkisini çekti.

Demokrat aday adayları kozlarını canlı yayında paylaştı

ABD'Lİ MİLYARDER: HER İŞİM ŞEFFAF

Her işi şeffaf ve kanunlara uygun şekilde yaptığını anlatan Bloomberg ise; kazandığı her doların vergisini tam olarak verdiğini ve başkan seçilmesi halinde düşük ve orta gelir grupları için çalışacağını vurguladı. Kadınlara hiçbir zaman ayrımcılık yapmadığını savunan Bloomberg, New York'taki bazı uygulamalarını örnek gösterdi.

Zenginlerden alınan vergilerin yükseltilmesi konusunda mutabık kalan aday adayları, sağlık sisteminin ne şekilde "düzeltilmesi" gerektiği hususunda ise tamamen farklı görüşler öne sürdü.

Demokrat aday adayları kozlarını canlı yayında paylaştı

ÖN SEÇİMLER 3 ŞUBAT'TA BAŞLADI

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Sanders'ı kıl payı geçen Buttigieg kazanmış, 11 Şubat'ta yapılan New Hampshire ön seçimlerini ise Sanders ilk, Buttigieg ikinci sırada tamamlamıştı.

ABD'de 22 Şubat'ta Nevada ve 29 Şubat'ta da Güney Carolina eyaletinde ön seçimler yapılacak.

Demokrat aday adayları kozlarını canlı yayında paylaştı

3 MART DEMOKRATLAR İÇİN KRİTİK

Demokratlar açısından Kaliforniya, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise, kritik tarih olarak görülüyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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