Deniz Akkaya: Çıplak değilim

Manken Deniz Akkaya, bir firmanın çekimleri için objektif karşısına geçti, verdiği cesur pozlarla dikkat çekti.

KÜVETTE POZ VERDİ

Öncesinde ve çekim sırasında yapılan çalışmaları ve hazırlıkları gözler önüne seren 42 yaşındaki manken, küvette göründüğü sahneleri yayınladı.

"SONRA LAF ÇIKMASIN"

Ünlü manken, Instagram hesabının hikaye bölümden paylaştığı notlarda mayonun ipinin göründüğünü vurguladı. Çıplak olmadığını belirtmek isteyen Deniz Akkaya, "Sonra laf çıkmasın" diye takipçilerini uyardı.

Küvetin içerisinde objektife poz veren Deniz Akkaya, yaratılan çıplakmış havasına rağmen aslında üzerinde mayo olduğunu ısrarla belirtti.