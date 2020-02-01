Deniz Akkaya'dan cinsellik açıklaması

Deniz Akkaya, sevgili soruları üzerinden verdiği cevapla çok konuşulacağa benziyor.

Akkaya, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.

Ünlü manken sorulara şu cevapları verdi;

"BİRİLERİNİ REDDETMENİN EGOSU ÇOK YÜKSEK"

* Peki sizin sevgiliniz kaslı mı olmalı?

Evin kaslısı benim (gülüyor).

* Bu kadar sporun cinselliğe etkisi ne oluyor?

Hiç cinsel hayatım yok! Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum.

* İki yıldır hiç mi cinsellik yaşamadınız?

Geçen gün Cem Yılmaz çok güzel bir şey söyledi, “Eve erken gidiyorum, yatağa Cem Yılmaz’la giriyorum”. Ben de yatağa Deniz Akkaya’yla giriyorum. Bu çok değerli bir şey, herkesle paylaşamam. Böyle bakınca da hayat çok eğlenceli. Birilerini elinin tersiyle itip eve gitmenin egosu çok yüksek. Ve anlık hazdan daha keyifli.