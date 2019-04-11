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Deniz Baykal: Her seçim bir yenilenmedir

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı.

DHA | 11.04.2019 - 13:25..
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Ankara'daki tedavisi bittikten sonra geçen hafta Antalya'ya dönen CHP Milletvekili Deniz Baykal, ilk kez evden dışarı çıktı.

Muratpaşa Belediyesi'ne ait araçla tekerlekli sandalye ile parti binasına gelen Baykal, burada yaptığı konuşmada ''Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır, parlak bir ufuk gözüküyor '' dedi.

Deniz Baykal, Muhittin Böcek'i ziyaret etti VİDEO


ÖZEL ARACIYLA ANTALYA'YA GELDİ

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Muratpaşa Belediyesinin özel bireyler için hizmete sunduğu araçla Antalya Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine geldi. Tekerlekli sandalyeyle aracın asansörü ile inen Baykal'ı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek karşıladı. Baykal, daha sonra Böcek'in makamına geçti. Deniz Baykal, böylelikle ilk resmi dış ziyaretini partisinin kazandığı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına gerçekleştirdi.

Deniz Baykal: Her seçim bir yenilenmedir

''HER SEÇİM YENİLENMEDİR, BÖYLE BAKMAK LAZIM''

Burada konuşan Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün kendisi için çok değerli ve mutlu bir gün olduğunu söyledi.

Antalya’da partisinin belediye başkanlarını ziyaret eden Baykal, Seçimin kazanmak kaybetmek için yapılmayacağının altını çizerek, "Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır. Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir ülke için parti için, milletimiz için. Böyle bakmak lazım. Kim kazandı kim kaybetti diye bir şey yok. Başkanımız milletimiz tarafından görevlendirildi. Siyaset yenilendi. Siyasette neyin önemli olduğu ve önemsiz olduğu her seçimde tarif ediliyor. Hizmet güler yüz, tatlı dil, kucaklama, el ele verme, ayrım yapmamak. İnsan onuruna saygı göstermek lazım olan bunlar gerisi hikaye" diye konuştu.

Deniz Baykal: Her seçim bir yenilenmedir

''ÇOK MUTLUYUM''

Bir büyük seçim mücadelesinden sonra memleketi Antalya’da partisinin belediye başkanlarını ziyaret etmenin her zaman nasip olmayacağının altını çizen Baykal, "Allah’a şükürler olsun bugünleri gösterdi. Bu mutluluğu yakalamak istedim ve koştum geldim. Çiçeği burnunda yeni büyükşehir belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz.  Milletimizin yolu açık olsun. Bu yolun açtınız. Parlak bir ufuk gözüküyor" diye konuştu.

Baykal'a, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç eşlik etti.

Deniz Baykal: Her seçim bir yenilenmedir

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